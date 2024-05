Jaron kam, sah und ließ die Altacherinnen jubeln

Wie schon im ersten Saisonduell gingen die Aufsteigerinnen aus der Messestadt mit 1:0 in Front. Ausgerechnet die Ex-SCRA-Spielerin Jana Sachs war es, die von der Abwehr der Rheindörflerinnen nur halbherzig attackiert wurde und an der herauseilenden Sarah-Lisa Dübel vorbei zum 1:0 einschob. Eine Führung, die lange Zeit verdient war. Auch als Maria Olsen - nach Foul von Dornbirn-Torhüterin Fanny Söderström an Mia Bertsch – einen Elfmeter so unpräzise schoss, dass die finnische Schlussfrau ihn abwehren konnte (42.).