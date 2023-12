Schwätzer im Gerichtssaal | „System Kurz“

Schwätzer im Gerichtssaal. „Unruhiger als am Montag“ sei er beim gestrigen Prozesstag gewesen, beschreiben die „Krone“-Prozessbeobachterinnen Anja Richter und Ida Metzger das Verhalten des angeklagten Altkanzlers Sebastian Kurz am gestrigen Verhandlungstag im Wiener Landesgericht. Dort folgte am Freitag der zweite Teil des Auftritts von Ex-Öbag-Vorstand Thomas Schmid. Der ehemalige enge Gehilfe von Kurz belastete diesen neuerlich. Dabei saß ihm der - im wahrsten Sinne des Wortes - im Nacken. Immer wieder tuschelte der Angeklagte mit seinem ebenfalls angeklagten Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli oder wandte sich zu den beiden Anwälten. Das nervte den Belastungszeugen Schmid sichtlich, er beklagte sich darüber, er verstehe die Frage des Oberstaatsanwalts nicht, weil hinter ihm gesprochen wird. Worauf der Richter die beiden - wie Schwätzer in der Schulklasse - auseinandersetzte. Dann fand Schmid wieder zurück zur Konzentration. Und zur Kurz-Belastung.