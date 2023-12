Schlankes Weihnachtsmenü mit „Plus“-Option

Früher war die Sache einfach: Man hielt sich an Traditionen, servierte einen in zu heißem Fett herausgebackenen Karpfen, der im Kern die Garstufe „Bleu“ nicht überschritten hat, und musste sich nicht auch noch den Kopf darüber zerbrechen, was man am Heiligen Abend auftischt. Mittlerweile aber verlangt der allerorts verordnete Individualismus ein Weihnachtsmenü, das auch für Angeber herzeigbar ist. Und das inmitten „der Krise“. Vorbei die Zeiten, da ein Käsebrot noch ein günstiges Abendessen war. Zudem: Nicht nur Lebensmittel sind empfindlich teurer geworden, auch Backrohr und Herd fressen mehr und mehr Hitzetaler.