Fürstliche Weihnachtskarte sorgt für Begeisterung

Sie hatte während eines Besuchs im Frühling 2021 in ihrer Heimat eine schwere Halsnasenohren-Infektion, die so schlimm wurde, dass sie mehrmals operiert werden musste und nicht transportfähig war. Erst im November konnte sie nach Monaco zu ihren Kindern und ihrem Mann zurückkehren. Psychisch und körperlich schwer angeschlagen, musste sie in einer Schweizer Klinik weiterbehandelt werden.