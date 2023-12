Radfahrerin von Pkw gestreift: Lenker flüchtete

Leicht am Knie verletzt

Die Fahrradlenkerin verlor dadurch ihr Gleichgewicht und kam zu Sturz. Der unbekannte Fahrzeuglenker bog in weiterer Folge in die Gerhard-Hauptmann-Straße ab und fuhr, ohne stehenzubleiben, weiter. Die Frau wurde bei dem Sturz leicht am linken Knie verletzt. Zeugen des Unfalles werden ersucht, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck (Tel. 059133/7591100) zu melden.