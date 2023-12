Stadt der Engel sorgt für einen Besucherrekord

Hirtenspiel und Soulsängerin

Der Jauntaler Advent lockt am Samstag in den Innenhof des historischen Stiftes in Eberndorf. Marktreferent Andreas Kutej: „Seit 80 Jahren hat das Goldbrunnhofer Hirtenspiel bereits Tradition. Seit 19 Jahren wird es alljährlich aufgeführt.“ Beginn des Hirtenspieles ist um 17 Uhr. Um 19 Uhr wird Soulsängerin Emely Myles, die bei Voice of Germany geglänzt hat, für Weihnachtsstimmung sorgen. Im Pferdestall des Stiftes ist die ART13-Ausstellung „Kunst und Wein“ zu sehen. Auf die jungen Gäste wartet ein Engerlpostamt und eine Engerlbackstube, es gibt Leckerbissen für alle Sinne.