Wirbel um plötzlichen Stopp von Glasfaser-Ausbau

Die öGIG (österreichische Glasfaser Infrastrukturgesellschaft) hatte in Villach einen großen Glasfaser-Ausbau geplant. Mithilfe des Förderprogramms „Breitband Austria 2030“ hätten knapp 17.000 Haushalte an das ultraschnelle Internet angeschlossen werden sollen. Erst im November hatte in der Gerbergasse ein „Öfiber-Store“ eröffnet, in dem über das Projekt informiert werden sollte.