Kärntner Wirtschaft zwischen Krise und Hoffnung

„Unsere Unternehmer erwarten keine Wunder – aber sie brauchen jetzt konkrete Entlastungen und Strukturreformen“, stellt Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl klar. „Wer Investitionen, Beschäftigung und Zukunft sichern will, muss bei Arbeitskosten, Energiepreisen und überbordender Bürokratie handeln.“ Denn die Kärntner Wirtschaft ächzt unter der Last des dritten Krisenjahrs in Folge.