Erlaufsee im Ruhemodus

Ein idyllisches Gesamtbild gibt dieses Landschaftsfoto unserer Leserreporterin Irmgard S. ab. Darauf zu sehen ist der Erlaufsee, der an der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark liegt. Und dafür kennt und liebt man Österreich: schneebedeckte Gipfel, Wälder und Seen, in Harmonie vereint. Besonders ins Auge sticht hier die Spiegelung auf der Wasseroberfläche. Wir bedanken uns herzlich für die Einsendung und sind gespannt, welche schönen Winterbilder uns noch so erwarten!