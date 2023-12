Start mit der Taurus-Lok und 47 Glocken

Kostüme sind „regensicher“

Tags darauf, am 20. Jänner, ziehen sich in Bad Ischl 23 Tänzerinnen und Tänzer leuchtende Kleider an. Angeregt durch Traditionen in der Performance-Kunst hat die Architektin und Künstlerin Isa Stein, die in Traunkirchen und Wien verwurzelt ist, den Prototypen für ein „Lichtkleid“ entworfen, und ÖBB-Lehrlinge haben 23 Stück davon umgesetzt.