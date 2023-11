Gegen den Wind mit 300 „gesalzenen“ Projekten

Am Samstag, den 20. Jänner 2024 wird in Bad Ischl die erste der drei europäischen Kulturhauptstädte 2024 eröffnet. Mit über 300 Veranstaltungen will man in diesem Ausnahmejahr Einheimischen und Gästen unvergessliche Erlebnisse bieten. Ab sofort ist das Programmbuch erhältlich. Weitere Kulturmetropolen: Tartu in Estland (ab 26. Jänner) und Bodø in Norwegen (ab 8. Februar).