„Wirtshauslabor wird regional, klein und ehrlich“

Die Gastronomie ist in der Krise! Tourismusschüler in Bad Ischl wollen im „Wirtshauslabor“ neue Wege gehen; Christoph „Krauli“ Held, ein Kult-Wirt am Siriuskogel, unterstützt sie dabei. Auch die Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 hilft mit.