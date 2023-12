1000 Jodler und Protest zur Eröffnung

Eine Panne bei Infrastruktur

Die Sanierung des Lehár Theaters wird erst nach dem Kulturhauptstadtjahr in Angriff genommen, laut Schiller ist „politisches Hickhack“ der Grund. Aber anderes ist gelungen, etwa die Renovierung der Lehárvilla um vier Millionen und die Neukonzeption des Stadtmuseums. Das Sudhaus, in dem die Hauptschau untergebracht ist, wird ab 2025 drei Jahre generalsaniert. Am Ende sollen eine Stadtbibliothek und ein Offenes Kulturhaus hineinkommen.