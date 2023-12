Weinflaschen um fast eine Million Euro gestohlen

Zwei Männer festgenommen, einer noch flüchtig

Konkret konnten zwei Beschuldigte, ein 53-jähriger Mann aus Montenegro und ein Bosnier (52) nach EU-Haftbefehl festgenommen werden. „Der 53-Jährige wurde am Donnerstag von Beamten des LKA in einer gemeinsamen Aktion mit deutschen Beamten in Deutschland festgenommen“, betont die Exekutive. Nach einem weiteren bekannten Täter wird derzeit mittels EU-Haftbefehl gefahndet. Eine Überstellung der beiden Festgenommen an die österreichischen Justizbehörden sei laut den Ermittlern geplant.