„The Old Oak“: Zwischen Solidarität und Ablehnung

Als eines Tages ein Bus mit syrischen Geflüchteten in einem irischen Dorf ankommt, freundet sich der Pub-Besitzer TJ (Dave Turner) mit der jungen Syrerin Yara (Ebla Mari) an. Gemeinsam schaffen sie eine Art Suppenküche für alle Bedürftigen, doch die Situation droht zu eskalieren. Lesen Sie hier unsere Kritik zum neuen Kino-Film „The Old Oak“.