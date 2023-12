Verdächtiger ging in Windischgarsten auf „Jagd“

„Ich war in Windischgarsten genau in einer Nacht unterwegs, um mir ein Opfer zu suchen. Es war in dieser Nacht dort ein Dorffest. Ich hatte noch nicht den Entschluss gefasst, dass ich jemanden umbringen will, hatte aber mein Messer dabei und bin aus Langeweile dort herumgegangen“, gab der 17-jährige mutmaßliche Obdachlosen-Mörder zu Protokoll.