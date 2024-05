So wurde Wasserretter (28) in Mexiko zum Helden

Ein ca. 30-jähriges Pärchen badete am 17. Mai am Strand von Zipolte in Mexico im Pazifik, als es von einer Strömung erfasst wurde. Bei hohem Wellengang und gegen die Strömung schaffen sie es nicht zurück ans Ufer. Ein einheimischer Rettungsschwimmer, der an diesem Strand Dienst hat, schnappte sich einen Gurtretter - das ein Rettungsgerät, das aus einem flexiblen Auftriebskörper aus Schaumstoff besteht und mit einem kurzen Seil und einem Schultergurt mit dem Retter verbunden bleibt - und es gelang ihm den Mann zu erreichen und zu sichern.