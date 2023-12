Zehnjähriger Bub in Asylquartier vergewaltigt

Sie wohnten Tür an Tür in einem Asylquartier in Graz und kannten einander gut - „Ich habe ihn wie meinen eigenen Sohn betrachtet, bis die Tat passiert ist“, sagte der Angeklagte sogar beim Prozess am Mittwoch. Bei besagter Tat handelt es sich um den Vorwurf der Vergewaltigung und des schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger.