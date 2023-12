Iris Berben brilliert als Alt-Hippie in „791 km“

Ganz schön lang: 791 km, das ist die Fahrstrecke München-Hamburg. Ein Unwetter hat in dieser Nacht den Bahn- und Flugverkehr in Deutschland lahmgelegt, und so sitzen vier Fahrgäste recht unterschiedlicher kultureller Provenienz wie auch Lebensweisen, samt ihren Ideologien, Sorgen, Altlasten und Träumen im Taxi des brummigen Josef (Joachim Krøl) - und alle wollen sie in die Hansestadt!