„Fast perfekte Weihnachten“: Eine amüsante Komödie

Wie in dieser kammerspielartigen Komödie sodann Deko, Dinner und Dessert spitzzüngig von den beiden rüstigen Ladys kommentiert werden, Madame bei der Schätzung ihres Alters Schnappatmung kriegt und ein Zimmerbrand für hitzigen Aktionismus und wenig wohlige Wärme sorgt, gerät in dieser Festtagsburleske zur höchst amüsanten Lektion in Sachen allzu „große Erwartungen“.