Von der Leyen wirbt für Ukraine-Beschlüsse

Es gelte nun zu beweisen, was es bedeute, das Kriegsland „so lange wie nötig“ zu unterstützen. Bei dem letzten regulären EU-Gipfel des Jahres soll es unter anderem um die weitere finanzielle Unterstützung für die Ukraine und die EU-Beitrittsperspektive des Landes gehen. Ursula von der Leyen warb etwa dafür, zumindest den Start von Beitrittsverhandlungen zu beschließen. Das Land strenge sich an, um notwendige Reformen umzusetzen. Als Beispiele nannte die EU-Kommissionspräsidentin am Mittwoch zwei Gesetze zur Bekämpfung von Korruption und Änderungen an Regeln für nationale Minderheiten. So sollen Minderheitensprachen stärker in Schulen und Büchern, aber auch bei öffentlichen Veranstaltungen verwendet werden. Diese hätten bereits positiv reagiert.