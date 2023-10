Westbalkan: Wien und Berlin erhöhen Druck auf EU

Deutschlands Kanzler Olaf Scholz machte am Montag beim Gipfel in Albanien klar, dass nun keine Zeit mehr zu verlieren sei. Er verwies darauf, dass die EU den Westbalkan-Staaten im Jahr 2003 eine Beitrittsperspektive zugesagt hatte. Für ihn sei „ganz, ganz klar“, dass es nach 20 Jahren „auch bald mal so weit sein muss“.