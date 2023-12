Friedenskunstprojekt ist auf Herbergssuche

15 Autoren verfassen Texte

„Angesichts der schrecklichen Kriegszeit in dieser Welt habe ich mich gefragt, was ich dazu beitragen kann, um dagegen zu wirken und den Frieden wieder mehr in die Mitte zu rücken“, erzählt sie. In ihrer Werkstätte hat sie daher die „Flaschenpost für den Frieden“ ins Leben gerufen. Rund 15 Autorinnen und Autoren, darunter bekannte Namen wie Jutta Treiber, Karin Ivancics, Ana Schoretits, Wolfgang Millendorfer und Gerhard Altmann, haben Texte zu dem Thema verfasst. Auch die bemalten Flaschen sind derzeit im Entstehen.