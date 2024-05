Schrott-Pkw fiel sofort auf: Fahrraddieb gestellt

Mann ist Serien-Dieb

Rasch stellte sich heraus, dass die ungarischen Kennzeichen aufgrund mehrerer Hinweise auf Straftaten in der Fahndungsdatei aufscheinen. Weitere Erhebungen ergaben, dass der Lenker mit einer ganzen Serie an Bike-Diebstählen in Zusammenhang gebracht wird. Die Soldaten hielten den Beschuldigten so lange fest, bis die Beamten eintrafen. Festnahme! „Die Ermittlungen, die erst begonnen haben, dürften noch etliche Tage dauern“, hieß es.