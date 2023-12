Tscheche mit 2,46 Promille im Pongau unterwegs

Auch in Dorfgastein war ein Alkolenker in der Nacht auf Mittwoch unterwegs. Ein 69-Jähriger kam mit seinem Pkw auf der B167 von der Straße ab und blieb nach circa 100 Metern in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Dabei verletzte sich sein Beifahrer leicht. Die Polizei führte einen Alkotest durch, dieser ergab 0,72 Promille. Der 69-Jährige wurde angezeigt.