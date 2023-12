Hauser krank! Nächster Ausfall im Biathlon-Team

Das österreichische Biathlon-Team muss auch für den Weltcup in Lenzerheide krankheitsbedingte Ausfälle hinnehmen. Während der in Hochfilzen wegen gesundheitlicher Probleme nicht angetretene Simon Eder wieder fit geworden ist, müssen Lisa Hauser und der bereits in Tirol fehlende Magnus Oberhauser in der Schweiz passen.