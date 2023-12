Leonie (16): Tod nach Koks und Sex mit 54-Jährigem

Immer tragischere Details zu dem Tod einer jungen Wienerin in den Morgenstunden des vergangenen Sonntags: Leonie (16) war laut eigenen Angaben auf Social Media bereits zuvor wegen einer Überdosis im Krankenhaus. Der 54-jährige Mann, mit dem sie am Wochenende in die Wohnung ging, befand sich am Montag noch in Haft.