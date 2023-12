Autolenker prallte gegen drei geparkte Fahrzeuge

Am Montag gegen 15.30 Uhr lenkte der 34-jährige Linzer seinen Pkw in Linz auf der Makartstraße stadteinwärts. Nach Zeugenaussagen lenkte er sein Fahrzeug aus unbekannter Ursache plötzlich nach rechts, und touchierte dabei drei ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand.