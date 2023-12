Schlepper flüchtete im Pinzgau vor der Polizei

Heute, Montag, in der Früh verständigte die deutsche Polizei ihre Kollegen von der Salzburger Polizei über eine Verfolgung vom bayerischen Schneizelreuth in Richtung österreichischer Grenze. Die deutsche Polizei hatte vergeblich versucht, einen rumänischen Kastenwagen im Zuge einer Einreisekontrolle anzuhalten, woraufhin das Fahrzeug wendete und in Richtung Österreich flüchtete.