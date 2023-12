Alko-Lenker raste mit 180 über die A10 bei Golling

Am Sonntagnachmittag fuhr eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung auf der Tauernautobahn bei Golling. Ein 26-jähriger Pkw-Lenker aus Wien raste an den Beamten vorbei. Die Streife gab Gas und verfolgte den Mann. Ihr geeichter Tacho zeigte zwischenzeitlich 180 km/h an. In dem Bereich liegt die Höchstgeschwindigkeit auf der A10 bei maximal 100 km/h.