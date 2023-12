Blitzlichter für den Polizisten Edtstadler

Der letzte und mit Abstand lauteste Applaus galt der tapferen Lara: Die Elfjährige bekam zum Abschluss des Festaktes eine Urkunde von der Polizei überreicht. Für ihre Zivilcourage. Denn: Das Mädchen ist „ein wertvolles Vorbild für die Gesellschaft.“ Die Grödigerin hat nämlich Anfang November gesehen, dass ein Senior mit blutverschmierten Gesicht auf einem Gehsteig lag. Lara radelte sofort zur nächsten Polizeistube und holte für den Mann Hilfe. Diesen „couragierten Einsatz“ honorierte die Polizei. Auch für jene Männer, die kürzlich zwei falsche Polizisten in die Falle lockten, gab es eine Urkunde. Und für eine 49-jährige Frau, die jedoch anonym bleiben möchte: Sie hatte am 6. Oktober gesehen, wie ein Gewalttäter auf offener Straße mehrfach mit einem Messer auf eine Frau eingestochen hatte. „Durch ihr Einschreiten konnte sie den Tod des Opfers verhindern“, war vom Moderator zu hören. Sie werde ihre Urkunde in einem kleinen Rahmen anonym erhalten, ergänzte er.