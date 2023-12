Die weiße Pracht ist gekommen, um zu bleiben

Oberösterreich zählt mehr als 40 Skigebiete im ganzen Bundesland. Sie reichen von kleinen, tief gelegenen, die teilweise nur auf Naturschnee setzen und keine Beschneiungsanlagen haben, bis zu großen mit mehreren Liften. In höheren Lagen ist die Schneelage nach wie vor gut. Auf der Wurzeralm liegen am Berg eineinhalb Meter Schnee. In Hinterstoder ist die Schneedecke oben 145 Zentimeter dick, am Hochficht 115 Zentimeter, am Dachstein Krippenstein einen guten Meter und am Feuerkogel sowie am Kasberg 90 Zentimeter.