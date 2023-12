Aufgeheizte Stimmung: 50-Prozent-Sperre und Abwahl

Exorbitante Steigerungen bei Ausgaben

Hintergrund sind exorbitante Ausgabensteigerungen in der Ära BM Georg Willi bei Subventionen und Personal. Die Subventionen für Vereine, eine Art Verfügungsmittel des Bürgermeisters, sind seit 2019 von 15,5 auf nunmehr 26 Millionen Euro im Voranschlag 2024 gestiegen - ein Plus von knapp 70 Prozent. Analog verhält es sich bei den Personalkosten: Hier stiegen die Ausgaben allein in den vergangenen drei Jahren von 100 auf 132 Millionen Euro (ohne Pensionen).