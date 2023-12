Anstieg bei Verkehrstoten: Heuer schon 380 Opfer

Rückläufige Zahlen in vier Bundesländern

In vier Bundesländern hingegen sind die Zahlen aktuell rückläufig: Kärnten zählte von Jänner bis 10. Dezember 2021 noch 36 Tote im Straßenverkehr und heuer bisher 28. 2022 waren es laut Innenministerium allerdings „nur“ 19 Opfer gewesen. In Oberösterreich starben im Vergleichszeitraum 2021 noch 88 Menschen, im Jahr darauf 77, heuer bisher 73. Stabil blieben die Daten für Vorarlberg, mit 13 Opfern 2021, 14 im Jahr darauf und heuer bisher zwölf. In Wien weist die Statistik für den Vergleichszeitraum 2021 15 Tote aus, im darauffolgenden Jahr 17 und dieses Jahr vorerst zehn Verkehrstote.