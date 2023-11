Jeder Verkehrstote ist einer zu viel

In Sachen Verkehrssicherheit hat sich in den vergangenen Jahrzehnten enorm viel getan. Das beweisen die Zahlen eindrucksvoll: Im Jahr 1972 ließen in Österreich noch 2948 Menschen im Straßenverkehr ihr Leben, 2022 waren es 332 und 2021 gar nur 306. Auch in Vorarlberg lag in den 70er- und 80er-Jahren die Zahl der Verkehrstoten oft im dreistelligen Bereich, im Vorjahr waren es lediglich 16.