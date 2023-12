Wieder tödliche Verfolgungsjagd in Frankreich

Ähnliche Verfälle in den vergangenen Monaten

Mehrere Jugendliche waren in den vergangenen Monaten in Frankreich bei Verfolgungsjagden mit der Polizei ums Leben gekommen. Anfang Oktober verunglückte ein 23-jähriger Rollerfahrer, als er nahe Lyon von der Polizei verfolgt wurde. Zwei Monate zuvor waren in Limoges zwei junge Rollerfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw gestorben, als sie versuchten, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.