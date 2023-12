Verbrechen verhindern, noch bevor sie passieren

Um Verbrechen möglichst vor der Tat zu verhindern, sind Andreas Bandion, Leiter der Kriminalprävention im LKA, und sein Team tagtäglich im Einsatz. So wird etwa für Häuslbauer in Einzelberatungen neben Maßnahmen für den Eigentumsschutz auch eine Risikoanalyse durchgeführt. Aber auch Vorträge an Schulen, bei Vereinen oder in Gemeinden, oder Schulungen in Banken sowie Behörden sollen ein Bewusstsein für mögliche Gefahren schaffen. Und auch der Umgang mit Social Media oder Mobbing unter Jugendlichen ist beim Nachwuchs ein brisantes Thema.