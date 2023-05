Auf Spurensuche in den Abgründen der Seele

Das Telefon klingelt. Am anderen Ende der Leitung ertönt die Stimme eines zehnjährigen Mädchens: „Mein Papa hatte heute Verhandlung. Er hat für das, was er mir angetan hat, zehn Jahre bekommen. Danke für Ihre Hilfe!“ Für Momente wie diesen setzt Eric Egretzberger alle Hebel in Bewegung. Der Leiter des Ermittlungsbereiches Sexualdelikte im Landeskriminalamt blickt tagtäglich in die Tiefen menschlicher Abgründe – jene von Sexualstraftätern: „Es ist unfassbar, was Menschen machen oder auch aushalten“, stößt der Kriminalist im Zuge von Ermittlungen an seine Grenzen.