Jede noch so kleine Spur kann Kriminalfall lösen

Erfahrener Ermittler

In 20 Jahren war der Ermittler schon bei vielen Großereignissen im Einsatz. So hat er etwa nach dem Terroranschlag in Wien an der Tatortaufarbeitung mitgewirkt. Aber auch nach dem Tsunami in Thailand oder der Tragödie mit 155 Toten in Kaprun war Grüner vor Ort im Einsatz. „Das bleibt einem ewig in Erinnerung“, sagt Grüner.