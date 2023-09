Polizei rüstet im Kampf gegen Cybercrime auf

Vieles neu heißt es in Sachen Kriminalitätsbekämpfung: Mit der größten Reform seit mehr als zehn Jahren rüstet die Polizei ordentlich nach, um sich für die Herausforderungen der Zukunft bestmöglich aufzustellen. Dafür werden etwa acht neue Kriminalassistenzdienstellen (KAD) geschaffen, „um das fachliche Know-how in den Bereichen Tatort, IT-Forensik und Prävention in die Regionen zu bringen“, betont Landespolizeidirektor Franz Popp.