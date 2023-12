Ein Sturm der Hilfe nach Windschaden bei Zirkus

Leihzelt aus Deutschland

Der Gipfel: Die Zirkusfamilie Mai aus Deutschland hatte in den Medien vom durch den Sturm zerstörten Stallzelt gelesen. Eine Woche später stand sie mit einem Zirkuszelt, das bei ihr nicht mehr in Verwendung war, in Oberösterreich. „Das dürfen wir so lange behalten, bis wir uns ein neues leisten können“, freut sich Drexler. Die Tiere – sie waren als Übergangslösung bei Schlechtwetter in Transportern untergebracht, bei Schönwetter auf der Weide – haben nun wieder ein Dach über dem Kopf.