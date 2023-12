Zuckerbäcker arbeiten zurzeit 80 Stunden

Was wäre die Adventzeit ohne Kekse? In der Herstellung ist das Teegebäck jedoch aufwendig, eine Arbeit, die sich viele nicht antun wollen. Und wenn man nicht maschinell gefertigte Kekse aus dem Supermarkt haben will, sondern Handgemachte, geht man zum Konditor. Deswegen herrscht in den Wochen vor Weihnachten Hochbetrieb in Wiens Zuckerbäckereien.