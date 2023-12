Weihnachtsgeschäft: Christkind muss heuer sparen

Es ist alles angerichtet für das Weihnachtsgeschäft. Der Handel steht in den Startlöchern, sogar Frau Holle spielte mit und sorgte für verschneite Einkaufsstraßen in der Stadt. Was auch dafür gesorgt haben könnte, dass der Start gedämpft war, wie sich beim „Krone“-Lokalaugenschein auf der Mariahilfer Straße zeigte. Auch sonst herrschten am ersten Einkaufssamstag besondere Umstände.