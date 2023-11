Ab sofort ist Wien in Weihnachtsstimmung

„Punsch schmeckt erst, wenn es draußen kalt ist“

Was gibt es Schöneres, als die kalten Hände bei einer heißen Tasse Punsch aufzuwärmen? Was aber, wenn es dafür noch zu warm ist? Nächste Woche öffnen die ersten Christkindlmärkte in der Stadt ihre Pforten. Schmeckt Punsch bei 12 Grad Plus? Wir haben uns in der Lugner City umgehört. Während Punsch für die einen zur Adventszeit einfach dazugehört, genießen ihn andere nur, wenn es draußen klirrend kalt ist und im besten Fall noch Schneeflocken vom Himmel fallen. Auch die gesalzenen Preise schrecken manche ab.