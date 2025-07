Wo „Bella Italia“ in der Stadt zu finden ist

Pizza aus Neapel

In der Otto-Bauer-Gasse 13 zieht mit Little Napoli 1060 Neapel in Mariahilf ein. Die Zutaten für die Pizzen stammen von genau dort, Margherita Gialla mit gelber Tomatensauce steht ebenso auf der Karte wie raffinierte Varianten wie Gorgonzola e Pere mit eingelegten Birnen und Walnüssen.

Köstliches Streetfood

Auf neapolitanisches Streetfood setzt Davide de Luca in seinem Diego’s (7., Westbahnstraße 21). Alle Produkte kommen aus Italien, gekocht wird nach alten Familienrezepten. Serviert wird Saltimbocca, Arancini, Cannolli, Cornetti und vieles mehr. Probieren sollte man übrigens die Frittatina, eine frittierte, kugelförmige Nudel. Buon appetito!