Promis luden zum großen Charity-Punsch ein

Unter den Spendern auch K&K-Manager Manfred Wadl der einen Scheck in Höhe von 500 Euro überreichte. Siegfried Smetanig von der Walderlebniswelt am Klopeiner See brachte eine Spende von 1000 Euro. Auch Charly Kaiser, Chef von „Die Kaiser“, spendete zugunsten des Vereins „Krone“-Leser helfen beachtliche 4.053 Euro. Hausherr Heinz Achatz überreichte „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mösslacher einen Scheck in Höhe von 1000 Euro.