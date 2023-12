Gutes tun: Diese Familien brauchen Ihre Hilfe

Promis mit Herz

Dem Schlagerstar ist es ein großes Anliegen, dass benachteiligten Menschen geholfen wird. Promis hätten da eine besondere Verantwortung. „Ich versuche, möglichst viele Gelegenheiten wahrzunehmen. Ich werde deshalb heuer noch bei einigen Veranstaltungen in Österreich dabei sein. Die sensible Adventzeit ist dafür ein passender Rahmen, da greifen die Leute viel lieber in ihre Brieftasche, um zu spenden.“ Ganz besonders liegt Nik P. das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen am Herzen.