Ärztewahl | Was es wert ist

Ärztewahl. Der Bogen ist überspannt: Immer mehr Wahlärzte öffnen ihre Praxen frei nach ihrer Wahl. Während die Patienten immer seltener die Wahl haben, welchen Kassenarzt sie aufsuchen könnten. Immer öfter nehmen Kassenärzte schon gar keine neuen Patienten mehr an. Und selbst bei Wahlärzten, für die Patienten oft tief in die Tasche greifen müssen und von der Krankenkasse danach gerade einmal Almosen als Entschädigung bekommen, heißt es immer öfter: Wir sind schon voll. Schließlich ordinieren die Wahlärzte sehr eingeschränkt - sind doch nicht selten nebenbei oder hauptsächlich Angestellte in (öffentlichen) Spitälern. Höchst kritisch zu dieser ausufernden Praxis äußert sich der Wiener Gesundheits-Stadtrat Peter Hacker in der „Krone“: „Es kann nicht sein, dass das Geschäftsmodell so ausschaut: Ich arbeite zehn Stunden im Spital. Dort schau ich, dass ich pensionsversichert, krankenversichert und unfallversichert bin. Und nebenbei mache ich einen auf Privatpraxis. Dieses Modell ist ein Auslaufmodell.“ Für Hacker sind Nebenbeschäftigungen nur denkbar, „wenn sie im öffentlichen Gesundheitssektor stattfinden“. Allerhöchste Zeit, dass die Politik hier wirklich eingreift!