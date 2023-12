Gehaltsplus für Landesbeamte noch offen

Beide Seiten halten sich bedeckt

„Für uns ist klar, dass sich die Erhöhung in diesem Rahmen bewegen wird“, so Wolfgang Toth von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, der im Verhandlungsteam sitzt. Ins Detail will er nicht gehen, stattdessen betont er, „dass wir in guter sozialpartnerschaftlicher Tradition eine Lösung finden werden.“