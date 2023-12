Landesregierung ist bei Gutachten geheimnisvoll

Zwar gibt es Gründe, warum Gutachten unter Verschluss bleiben. Etwa Sachverständigengutachten der Patientenvertretung aus Datenschutzgründen. Im Jahr 2022 etwa waren das nur 16 Fälle. Bei anderen Schriftstücken sind die Gründe aber längst nicht so klar. So führt das Land auch „wirtschaftliche Interessen einer Körperschaft öffentlichen Rechts“ als Begründung für die Verschwiegenheit an.